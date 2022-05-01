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Встреча ФК "Тюмень" с "Новосибирском" завершилась со счетом 4:0

Спорт, 09:33 29 мая 2022

Заключительный матч футбольного клуба "Тюмень" с "Новосибирском" в турнире четвертой группы Олимп-Первенства состоялся в Новосибирске 28 мая.

Как сообщает пресс-служба тюменской команды, встреча началась с атак хозяев. Главный снайпер "Новосибирска" Максим Житнев сначала забил из офсайда (судьи гол не засчитали), а затем пробил выше ворот.

Тюменцы ответили выпадом Данила Карпова и голом Антона Кобялко, которому ассистировал Владислав Тюрин. Отметим, что это взятие ворот для опытного форварда стало десятым за "Тюмень".

Еще до перерыва тюменцы могли довести счёт до крупного, но дважды чуть не повезло Павлу Шадрину.

Во втором тайме "Тюмень" полностью доминировала на поле, не пустив соперников к своим воротам. Сами же тюменцы отличились еще трижды.

В настоящее время "Тюмень" находится на первом месте в турнирной таблице. Итоговое положение станет известно через неделю.

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