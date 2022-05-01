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Мошенник выманил у пожилой тоболячки почти 170 тысяч рублей

Происшествия, 11:09 29 мая 2022

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Около 170 тыс. рублей лишилась в Тобольске пенсионерка, поверив телефонным мошенникам, сообщает УМВД по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело.

В полицию Тобольска обратилась 65-летняя местная жительница, которая рассказала, что ей поступил звонок от сотрудника банка.

Собеседник заверил пожилую женщину, что мошенники оформили на нее кредит и теперь необходимо выполнить ряд действий для предотвращения получения злоумышленниками займа.

Не проверив информацию и доверившись мошеннику, пенсионерка по его указанию зашла в онлайн-банк и совершила три операции по переводу денежных средств в общей сумме 168 тыс. рублей.

После этого звонивший попытался еще оформить на тоболячку кредит, но банк в займе отказал. Тогда злоумышленник прекратил разговор. Только на следующий день потерпевшая поняла, что попалась на уловку.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность подозреваемого. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета".

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# мошенничество , Тобольск , уголовное дело

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