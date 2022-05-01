За неделю специалисты нового мобильного медицинского центра осмотрели 280 человек

Получить помощь уролога, кардиолога, эндокринолога и других специалистов жители отдаленных населенных пунктов Тюменской области могут в новом мобильном медицинском центре. За неделю специалисты осмотрели 280 человек.

Как сообщает региональный департамент здравоохранения, центр открыт на базе Многопрофильного консультативно-диагностического центра.

На начальном этапе выбраны три пилотных района: Исетский, Нижнетавдинский и Ярковский, куда врачи мобильного медицинского центра будут выезжать регулярно.

"Цель работы — не просто осмотр пациентов, а отслеживание их дальнейшего состояния здоровья в динамике. Наши доктора будут нести ответственность за последующее лечение и обследование обратившихся к ним людей", — рассказал главный врач Многопрофильного центра Дмитрий Бутов.

Выездная бригада уже побывала в пилотных районах Тюменской области. Почти все пациенты мобильного центра были направлены на дополнительные обследования в районные поликлиники, медицинские учреждения Тюмени.