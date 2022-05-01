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Увеличение численности саранчи и тли на полях Тюменской области прогнозирует  Россельхозцентр

Общество, 19:01 29 мая 2022

департамент агропромышленного комплекса Тюменской области | Фото: департамент агропромышленного комплекса Тюменской области

На полях Тюменской области летом 2022 года возможно незначительное увеличение численности саранчовых вредителей. Такой прогноз дают специалисты Тюменского Россельхозцентра.

Также при благоприятных погодных условиях возможно увеличение численности тли, особенно в районах, где ранее отмечался ее рост.

"Превышения экономического порога вредоносности на посевах озимых культур не предвидится, но в южных районах области запланированы защитные инсектицидные обработки озимых культур от вредителя на площади 0,250 тыс. га", – отмечено в прогнозе.

В 2021 году в Тюменской области был проведен фитосанитарный мониторинг сельскохозяйственных культур в 22 сельскохозяйственных районах на площади 2350,352 тыс. га.

По результатам обследования посевов сельхозкультур выдано 2 тыс. 389 фитосанитарных заключений. Всего по области проведены инсектицидные обработки против вредителей сельскохозяйственных культур на площади 206,20 тыс. га.

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# сельское хозяйство

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