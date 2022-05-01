Тюменское ателье дизайнерской одежды полностью отказалось от импортного сырья

| Фото: Ирина Диво | Фото: Ирина Диво

Полностью от импортного сырья отказалось ателье дизайнерской одежды DIVO в Тюмени. Летние платья, утепленную верхнюю одежду, стеганные пальто, куртки, костюмы брючные с рубашками начали шить из ивановских тканей.

Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказала дизайнер, основатель бренда, модель, эксперт и психолог моды Ирина Диво.

"Больше не используем итальянские, турецкие, арабские ткани. Перешли только на отечественное сырье. Особой популярностью пользуются ивановские ткани хлопковые и бязевые. Они идеально подходят для пошива одежды в стиле "Novo star" - это что-то такое космическое, необычное и авторское", - отметила она.

Независимо от модных тенденций всегда есть высокий спрос на летние сарафаны и длинные платья с отрезными талиями. Принты для таких платьев преимущественно цветные. Бизнес-леди предпочитают брючные костюмы с рубашками. До введения санкций тюменские платья заказывали из Германии, Австралии, США и других стран.

"Наши платья пользуются спросом. Я много путешествовала и часто встречала свои платья на женщинах в других странах. Это радует, что тюменские платья востребованы. Необязательно ехать в крупные города, чтобы о вас услышали и узнали, если вы делаете качественный продукт, то вы добьетесь успеха и результатов в любом месте. Я это давно доказала", - поделилась Ирина Диво.

Дизайнер готовит новую летнюю коллекцию из бязи и хлопка, используя свои технологии и методики. Она создает особый авторский рисунок на ткани.

"Любое дизайнерское изделие — это как шедевр или картина. У мастера есть чистое полотно или холст, на котором он творит: рисует, вышивает, наносит печать, выбивает узоры. В каждое изделие дизайнер вкладывает эксклюзивный художественный смысл, чтобы человек в этой одежде выделялся из общей серой массы. В последнее время актуально наносить на ткани известные картины, рисунки детей, можно даже собственный портрет напечатать. Также актуально подписывать одежду, как художник подписывает свою картину, так и дизайнер может оставить свой фирменный знак, лейбл, имя. Одежда не должна быть обезличенной, ведь дизайнер вкладывает в нее частицу себя и своей энергии", - говорит основатель бренда.

Экологичность и относительно простой уход делают одежду более привлекательной, поэтому ткани выбирают тщательно.

"Если мы будем использовать отечественное сырье, то производство тканей будет развиваться, появятся интересные, оригинальные, качественные ткани. Это большой путь, но этим он и интересен. Хотелось бы больше натуральных, льняных, шелковистых тканей, разнообразных принтов. Хочется, чтобы в расцветках не было агрессивности, хочется заботы и понимания, больше нежного, нюдового, теплого и бежевого", - подытожила тюменский дизайнер.

Ирина Шемякина