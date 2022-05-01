Тюменский производитель лакокрасочной продукции расширяет географию поставок

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменское ООО "Акрилика", которое производит лакокрасочную продукцию, наладило взаимодействие с региональными застройщиками – "ЭНКО", ТДСК и другими строительными компаниями - с начала действия антироссийских санкций, с марта 2022 г. За месяц на предприятии изготовили партию краски для ребрендинга сети автозапровок "Башнефти.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал собственник компании "Акрилика" Александр Лошков.

"У нас нет сырья, которое мы напрямую закупали бы за рубежом. Свои связи отладили давно, но из-за роста цен, начиная с пандемии, пересмотрели поставщиков. Теперь базовый для нас реагент – диоксид титана - поставляется из Китая. Рассчитываем, что в Крыму восстановят его производство", - пояснил предприниматель.

На промышленной площадке в Тюмени "Акрилика" производит более 100 тонн лакокрасочной продукции в месяц. Мощности позволяют нарастить объем в два раза. В марте и апреле в компании отмечали большой приток покупателей и связано это не только с сезонным спросом.

"С отечественного рынка ушли иностранные компании, раскрученные у нас в стране и вкладывающие большие средства в свое продвижение. Недавно был на отраслевой выставке в Уфе. Нашей продукцией заинтересовались предприятия, которые раньше работали только на финских или норвежских материалах. Их представители удивлялись, что в Тюмени производится много материалов достойного качества. Так что в этом плане импортозамещение работает на нас", - рассказал об изменении рынка Александр Лошков.

На рынке компания работает более 20 лет. За эти годы сложились партнерские отношения с такими нефтегазодобывающими гигантами как "Газпром" "Роснефть", СИБУР, "Лукойл", а также с АО "Мостострой-11".

Одними из самых востребованных продуктов является водно-дисперсионная негорючая краска для внутренних работ, которую используют для покраски стен в детских садах и краска для дорожной разметки. В больших барабанах, которые здесь называют мельницы, смешивается сырье и отсюда же готовая продукция разливается в бочки и тару меньшего размера для отправки покупателям. Рядом стоят бани с арбитражными выкрасами – сигнальный экземпляр, который согласован с заказчиком.

"Мы работаем оперативно, у нас территориально простая логистика, по цвету быстро разворачиваем производство, дорабатываем продукцию по требованиям заказчика. К примеру, за месяц изготовили партию краски для ребрендинга в пяти городах сети автозапровок "Башнефти", - уточнил Александр Лошков.

В Тюмени производственная площадка компании "Акрилика" располагается на территории будущего индустриального парка ДСК 500. В пустующее здание бывшей компрессорной, переехали в конце прошлого года после капитального ремонта. Внутри все сделали под себя - провели систему вентиляции, установили автономную котельную, заасфальтировали подъездные пути. В качестве бонуса предприятие, как один из первых резидентов индустриального парка, освобождено от аренды. Предприниматель говорит, что вложения в ремонт окупятся через пять лет.

Отметим, что около 50 компаний станут резидентами промышленной площадки ДСК 500 после ввода ее в эксплуатацию, к 2027 году.

Оксана Корнеенкова