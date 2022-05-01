Тюменская фабрика "Сибирская обувь" наращивает выпуск продукции и продвигает ее на маркетплейсах

Инвестиционное агентство Тюменской области Инвестиционное агентство Тюменской области

850 пар обуви реализовало тюменское предприятие "Сибирская обувь" в 2021 году. Товар стал доступен на крупных маркетплейсах. Фабрика начнет производить до 250 пар обуви в месяц.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал директор "Сибирской обуви" Юрий Федотов.

"Благодаря тому, что на маркетплейсах спрос растет, в 2022 году планируем расширить производство и производить от 200 до 250 пар обуви в месяц. Для этого необходимо приобрести штробель, колонковые, прямострочные, двухигольные швейные машины, пресс. Обновленный парк с новым швейным оборудованием хотим запустить уже в конце июля. В 2023 году в планах приобрести режущий плоттер он позволит выпускать качественные и точные формы гораздо быстрее", - добавил он.

На предприятии изготавливают более 20 моделей зимней меховой обуви: обувь из кожи и меха нерпы, кисы и унты из камуса оленя, женские и мужские кожаные ботинки, полуботинки, сапоги. Фабричная выделка шкуры дополняется специальной пропиткой от моли, нитки пропитывают воском для профилактики изнашивания. Продукцию поставляют в Израиль, Казахстан, Монголию и другие страны.

"В России спрос на нашу обувь от Москвы до Хабаровска. Сырье для производства закупаем на Вяземском и Кировском кожевенных заводах, в Москве и на Ямале. Заказали пробную партию кожи из Белоруссии, посмотрим на качество. На предприятии работают опытные швеи и закройщики. Обувь шьется полностью вручную и изготавливается по индивидуальным меркам", - говорит Юрий Федотов.

По словам Юрия Федотова, радует, когда клиенты пишут отзывы об обуви, которую они производят. В такие моменты он понимает, что все старания не напрасны. Продукция тюменской фабрики считается достойным подарком, уникальным сувениром.

Для того, чтобы бизнес развивался успешно, необходимо грамотно распределять свои ресурсы не только финансовые, но и энергетические, считает предприниматель. "Важно верить в себя и свои силы. Путь предпринимателя всегда сложный, но интересный", - подчеркнул он.

Ирина Шемякина