Тюменские ученые извлекают из отходов полезный материал для дактилоскопии, LFP-аккумуляторов и химических добавок

news.utmn.ru news.utmn.ru

Первые поставки продукции на основе магнитных нано- и микроразмерных порошков, получаемых из отходов, тюменский ученый планирует реализовать к ноябрю 2022 года. Сейчас проходит оптимизация прототипа и финальные опытно-промышленные испытания на реальных производственных объектах, рассказал корреспонденту "Тюменской линии" руководитель проекта S.M.Art Metals, инженер Лев Максимов.

Проект разрабатывает команда ученых "Центра перспективных исследований и инновационных разработок" Тюменского индустриального университета совместно с компанией-участником Фонда Сколково — "ФЕРРМЕ ГРУПП". Его суть — в переработке железосодержащих отходов водоподготовки подземных вод, имеющих вид загрязненной сточной воды, в нано- и микроразмерные частицы на основе оксидов железа. Материал применим для дактилоскопии, сырья для производства LFP-аккумуляторов или химических добавок, применяемых при бурении скважин и нефтедобыче.

"Наш главный приоритет на данный момент — средства магнитного неразрушающего контроля, которые позволят выявлять малозаметные дефекты на стальных изделиях, в том числе сварных швах или подвижных частях бурового оборудования, используемого при нефтегазодобыче. Это поможет предотвращать аварии на конструкциях и сооружениях из стали. Ранее подавляющая часть таких средств контроля была импортной, но сейчас необходимость создать локальную замену — ощутима", — добавил Лев Максимов.

| Фото: предоставлено Львом Максимовым | Фото: предоставлено Львом Максимовым

Он рассказал, что из тюменской воды можно получить до 76% целевого компонента в чистом виде. Загрязненную воду ученые берут на станции водоподготовки, питающейся подземными источниками. В процессе очистки воды растворенные в исходной воде вещества переходят в состояние твердых частиц и оседают внутри фильтров, основным компонентом которых является обычный кварцевый песок. Для правильной работы фильтра его необходимо систематически промывать, используя десятую часть уже очищенной воды. Итог — сточная вода, где концентрация загрязнений в десять раз выше, чем в исходном виде. Ее отстаивают, прогоняют через систему циклонов, а после пропускают через пресс-фильтр. Получается порошок ржавого цвета. Такое сырье после высокотемпературной обработки приобретает магнитные свойства и может быть использовано в роли ключевого компонента указанных ранее товаров.

| Фото: предоставлено Львом Максимовым | Фото: предоставлено Львом Максимовым

"Недра Западной Сибири — это не только нефть и газ, но и минеральные воды, в том числе содержащие значительную концентрацию железа. Мы фактически создаем полный цикл переработки отходов, при этом без вреда для окружающей среды", — отметил инженер.

На реализацию проекта Лев Максимов собирается привлечь средства из ранее полученных грантов, субсидий от областного департамента инвестполитики и льготных кредитов от Инвестиционного агентства Тюменской области. Партнеры проекта сегодня — "Тюмень Водоканал" и "НДТ Рус". Кроме этого ведутся переговоры и с другими компаниями.

Виктория Макарова