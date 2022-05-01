Тюменский завод медицинских изделий "МИМ" возведет новый корпус

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Второй корпус тюменский завод медицинских изделий "МИМ" планирует полностью ввести в эксплуатацию в 2024 году. Его общая площадь составит более двух тысяч квадратных метров, рассказал корреспонденту "Тюменской линии" генеральный директор производства Николай Ковбасюк.

"Хотим увеличить объемы производства по тем изделиям, которые у нас сейчас есть, а из-за ограничения по площади этого пока сделать невозможно. Поэтому и строим новый корпус. Если будет приятная экономическая ситуация и наши финансы позволят, то думаю, к концу 2023 года должны частично переехать. А в этом году собираемся закрыть тепловой контур панелями и сделать внутри пол", — рассказал Николай Ковбасюк.

На предприятии отмечают, что объемы производства растут, поэтому в первую очередь в новый корпус планируют перевезти участок сборки. Именно он сейчас нуждается в расширении. На его месте будет склад комплектующих. Кроме него в новом корпусе откроют и другие участки, но какие именно, по словам генерального директора, говорить пока рано.

Предприятие в области производства медицинских изделий однократного применения было основано в Тюмени в 1991 году. Его изделия используются в гинекологии, урологии, хирургии, проктологии, оториноларингологии. География поставок распространяется на регионы России и страны ЕАЭС. В частности, в Тюменской области продукция поставляется практически во все поликлиники города.

Виктория Макарова