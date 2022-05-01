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Тюменский завод медицинских изделий "МИМ" возведет новый корпус

Экономика, 11:52 20 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Второй корпус тюменский завод медицинских изделий "МИМ" планирует полностью ввести в эксплуатацию в 2024 году. Его общая площадь составит более двух тысяч квадратных метров, рассказал корреспонденту "Тюменской линии" генеральный директор производства Николай Ковбасюк.

"Хотим увеличить объемы производства по тем изделиям, которые у нас сейчас есть, а из-за ограничения по площади этого пока сделать невозможно. Поэтому и строим новый корпус. Если будет приятная экономическая ситуация и наши финансы позволят, то думаю, к концу 2023 года должны частично переехать. А в этом году собираемся закрыть тепловой контур панелями и сделать внутри пол", — рассказал Николай Ковбасюк.

На предприятии отмечают, что объемы производства растут, поэтому в первую очередь в новый корпус планируют перевезти участок сборки. Именно он сейчас нуждается в расширении. На его месте будет склад комплектующих. Кроме него в новом корпусе откроют и другие участки, но какие именно, по словам генерального директора, говорить пока рано.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Предприятие в области производства медицинских изделий однократного применения было основано в Тюмени в 1991 году. Его изделия используются в гинекологии, урологии, хирургии, проктологии, оториноларингологии. География поставок распространяется на регионы России и страны ЕАЭС. В частности, в Тюменской области продукция поставляется практически во все поликлиники города.

Виктория Макарова

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# импортозамещение , Медицина , производство

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