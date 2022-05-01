Тюменский "Альянс+" выиграл 25 млн рублей на расширение производства продукции для ТЭК

25 млн рублей грантовой поддержки тюменское предприятие "Альянс+" вложит в расширение производства высокотехнологичной продукции для ТЭК. Компания стала одним из трех победителей от Тюменской области конкурса Фонда содействия инновациям.

"По условиям гранта такую же сумму собственных средств мы вложим в проект. Планируем закупить два токарных станка с числовым программным управлением, автоматизированную установку по сварке эксцентричных швов и комплектующие", - рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" коммерческий директор компании Станислав Медведев.

Компания уже готовит свою промышленную площадку в Тюмени, которую дооснастит необходимым оборудованием для производства внутрискважинных систем на основе гидравлических проходных пакеров.

"Основное применение предлагаемой продукции – это изоляция нефтеводоносных пластов на любых глубинах. Ключевыми потребителями создаваемого продукта являются нефтегазодобывающие и сервисные компании. Поддержка от фонда позволит в максимально короткие сроки наладить выпуск высокотехнологичной продукции, что особенно актуально в условиях импортозамещения", - пояснил руководитель.

"Альянс +" существует на рынке более 10 лет. Имеет свое конструкторское бюро и экспериментальную площадку, на которой проходят испытания новые виды оборудования. В резерве патенты на собственные разработки. В год на тюменском производстве выпускается более 3 тыс. единиц высокотехнологичной продукции, которая востребована предприятиями ТЭК. География поставок широкая – от севера Тюменской области, до Краснодарского края и Сахалина.

По оценке Станислава Медведева, российский рынок пакерно-якорного оборудования конкурентный и представлен в основном отечественными производителями. Среди флагманов есть и тюменские предприятия. Они осваивают новые виды продукции, которые раньше нефтегазодобывающие компании закупали за рубежом.

В этой части удалось достичь определенных результатов. Так, в "Альянс+" разработали и уже поставляют своим заказчикам роликовые центраторы обсадных колонн горизонтально-направленных скважин. Или например, пакеры для открытого ствола традиционно были нишами иностранных компаний. У тюменцев есть и другие разработки по импортозамещению. Здесь взяли курс на производство клапанов-отсекателей по заказу компании из Заполярья. Это решение заменит аналогичное от "Шлюмберже".

Оксана Корнеенкова