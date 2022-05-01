Тюменская компания производит инновационное оборудование для буровых установок

| Фото: nesko.info | Фото: nesko.info

Тюменская компания "Неско" разрабатывает и производит по собственным запатентованным инновационным технологиям оборудование для бурения, которое востребовано нефтегазозодобывающими и сервисными предприятиями по всей России. В 2022 году резидент бизнес-инкубатора Тюменского технопарка и Сколково вышел на массовое производство и изучает возможности экспорта своей продукции.

Об этом рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" генеральный директор компании "Неско" Игорь Буженко.

"Компания занимается разработками нефтяного оборудования – циркуляционных систем. У нас есть несколько патентов на шнековый безопорный конвейер. На момент регистрации патента в 2018 году аналогов ему в мире не было. Это разработка собственного конструкторского бюро, в котором трудится сильная команда", - рассказал директор.

По его словам многие сервисные компании заинтересованы в технологиях, которые увеличивают механическую скорость бурения. Сейчас сократить затраты можно только за счет высокотехнологичных, инновационных разработок, что уменьшает время простоя, аварийность и другие факторы, которые сдерживают процесс.

"Решение этих проблем мы и заложили в наш безопорный шнек, который поднимает буровую породу из скважины. Заказчики за счет сокращения времени на ремонт - с трех дней до двух часов - уже отмечают экономический эффект. Речь идет об экономии нескольких десятков миллионов рублей. Это подтверждается опытом - наше оборудование уже четвертый год без простоя и поломок работает на промыслах Крайнего Севера, каспийских шельфах, в Заполярье", - пояснил Игорь Буженко.

Производственная база компании находится в Тюмени. В цехе, площадью 2 тыс. кв. метров располагается экспериментальная и производственная площадки. В этом году "Неско" поставит 50 комплектов собственного оборудования своим заказчикам. Также к декабрю планируют завершить разработку рабочей конструкторской документации и пройти сертификацию вибрационного сита.

Востребованность продукции в условиях санкций кратно выросла, отмечают в компании.

"Мы можем импортозаместить оборудование иностранных компаний, которые ушли с российского рынка. По комплектующим у нас полностью отечественная сборка. Расходники, которые раньше закупали за рубежом, нашли у местных производителей", - подчеркнул руководитель.

Предприятие пользуется мерами поддержки и оценивает свой экспортный потенциал. Уже проведены переговоры об открытии представительства в Казахстане. А на днях руководитель компании участвовал во встрече с делегацией бизнесменов из Китая, которые обозначили большую заинтересованность в разработках тюменского предприятия.

Оксана Корнеенкова