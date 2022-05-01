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Инновационные трубы для газификации производит тюменский завод

Экономика, 09:43 16 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трубы с токопроводящей лентой производит тюменский завод полиэтиленовых труб "Сибгазаппарат" группы "Полипластик". Они позволяют определить места незаконных врезок, повреждений газопровода и оперативно устранять аварийность.

По словам руководителя проекта департамента информационной политики и развития группы "Полипластик" Александра Пивторака, это инновационная разработка предприятия. Она уже прошла апробацию в Свердловской и Оренбургской областях.

"За счет токопроводящей ленты, которая интегрирована в систему датчиков и контроля, поступает импульс или сигнал о том, что на таком-то участке произошла незаконная врезка или авария. Это позволяет специалистам оперативно отреагировать на возникающие ситуации. Думаю, если такую систему интегрировать в Тюменской области, то это будет очень продуктивно", - отметил он.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ассортимент продукции, производимой для газификации населенных пунктов, достаточно широкий. Предприятие поставляет соэкстризуонные трубы, преимуществом которых является повышенная стойкость к растрескиванию и точечным нагрузкам. Они применяются для межпоселковых газопроводов. Также завод выпускает электросварные муфты, гнуты и отводы, также необходимые в системе газификации.

Отметим, группа "Полипластик" обеспечивает оборудованием сферы водоснабжения и водоотведения, системы газификации и теплоснабжения, а также нефтегазовый сектор. В условиях западных санкций, компания активно занимается импортозамещением.

Любовь Голышева

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# импортозамещение , производство

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