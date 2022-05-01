Газификацию в Тюменской области реализуют в рамках импортозамещения

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Программы газификации и догазификации в Тюменской области реализуют в рамках импортозамещения. Используют отечественное оборудование и комплектующие для того, чтобы провести газ до границ земельного участка и внутри него.

В 2022 году ООО "Газпром межрегионгаз Север" планирует построить 237 км газопроводов, благодаря чему голубое топливо получат 3 тыс. 150 домовладений. Спроектируют 17 объектов, еще на 38 проведут строительно-монтажные работы.

Одновременно компания продолжает работы по приоритетному направлению догазификации. От жителей Тюменской области приняли в работу почти 11 тыс. заявок, заключили 9 тыс. договоров на догазификацию, а к 1,8 тыс. домовладениям газ уже подведен.

Обе программы обеспечиваются преимущественно отечественным оборудованием и комплектующими.

"Реализуя в Тюменской области программы газификации и догазификации, мы активно применяем отечественное оборудование. Российские компании поставляют нам полиэтиленовые трубы, фитинги для строительства газопроводов, сетей газораспределения и газопотребления, отключающие устройства, муфты, заглушки. То есть это все, что необходимо для того, чтобы провести газ до границ земельного участка и внутри него", - рассказал ведущий специалист отдела по реализации товаров АО "Торгово-сервисный центр Север" Дмитрий Заярный.

Одним из таких поставщиков является тюменский завод "Полипластик-Урал", производящий широкий спектр комплектующих для строительства газопроводов, в том числе инновационную продукцию - трубы с соэкструзионными слоями, преимуществом которых является повышенная стойкость к растрескиванию и точечным нагрузкам.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Наша компания занимается импортозамещением с 1994 года. На сегодня полностью замещена импортная продукция по программе газификации регионов России. Предприятие поставляет соэкстризуонные трубы, применяемые для межпоселковых газопроводов, производит электросварные муфты и отводы, также необходимые при газификации", - сказал руководитель проекта департамента информационной политики и развития группы "Полипластик" Александр Пивторак.

Значительная часть оборудования, используемая для газификации населенных пунктов, и раньше была отечественного производства. Помимо пластиковых труб, российскими заводами производятся пункты редуцирования газа с регуляторами давления газа, запорная арматура, а также газоиспользующее оборудование — котлы, плиты, которые по качеству не уступают импортным аналогам.

Любовь Голышева