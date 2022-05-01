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Новую технологию биологической переработки содержимого септиков представили в Тюмени

Экономика, 14:16 12 мая 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новую технологию биологической переработки содержимого септиков представили в Тюмени на выставке "Ландшафтная архитектура. Малоэтажное домостроение" в Выставочном зале Тюмени (ул. Севастопольская, 12).

"Она заключается в том, что бактерии, содержащиеся в биопрепаратах нашего производства, перерабатывают жидкость в ил и воду. Чистота очищения достигает 85 процентов. Вода уходит в дренажный колодец и далее в почву", - рассказал механику очищения жидких отходов менеджер по продажам тюменского регионального представительства компании "АргоПласт" Игорь Бессильный.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новинка привлечет внимание жителей частных домов, поскольку откачивать септики им приходится как минимум раз в месяц. Одна откачка стоит около 2 тысяч рублей. Разработанные компанией технология и септики позволяют делать это раз в три года. Предприятие производит литые емкости и септики различного литража и назначения, бочки для воды, катамараны, плавучие дома и бани, понтоны. Последние пользуются большим спросом у тюменских владельцев маломерных судов, которые обустраивают причалы для своих плавсредств.

По словам Игоря Бессильного, вся продукция изготавливается из пластика, произведенного в России. Компания постоянно расширяет ассортимент продукции. Недавно на тюменском производстве наладили выпуск катамаранов.

Оксана Корнеенкова

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# импортозамещение

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