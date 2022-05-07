Технический центр "Ютэйр" обеспечивает безопасность всех лайнеров авиакомпании

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проблем с обслуживанием пассажирских самолетов, в том числе импортных, не возникает. Об этом рассказал президент авиакомпании "ЮТэйр" - Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

Он отметил, что с введением западных санкций, в технологии обслуживания самолетов ничего не изменилось. Вся работа проводится в соответствии с регламентами производителей воздушного транспорта.

"Сейчас налаживается снабжение, наш собственный технический центр имеет все необходимые сертификаты для обслуживания самолетов Boeing и ATR, на которых мы летаем. Обслуживают их совершенно профессионально, поэтому сомнений в безопасности у пассажиров быть не должно", - подчеркнул он.

Олег Семенов также добавил, что многие авиакомпании задумываются о переходе на российские самолеты и ждут от авиационной промышленности производства новых современных лайнеров.

Заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов добавил, что правительство России намерено развивать в стране малую авиацию. Он привел в пример советский самолета АН-2, который до 2021 года осуществлял рейсы в Заболотье в Нижнетавдинском, Вагайском и Тобольском районах. Ежегодно эти самолеты перевозили более 5 тысяч пассажиров.

"В связи с тем, что это довольно старый самолет, а запасные части на него перестали выпускаться, с 2022 года полеты в Заболотье мы стали осуществлять на вертолетах. То есть выходим на более современный уровень пассажирских перевозок", - добавил Сергей Шустов.

Любовь Голышева