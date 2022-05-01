Уникальная разработка тюменской компании продлевает срок службы кровли

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Технологию умной кровли разработал резидент Тюменского технопарка и участник Сколково – компания "К-системс групп". Инновационный продукт считается полноценным импортозамещением, поскольку и материал, и система являются отечественной разработкой, конкурирующей с иностранными аналогами.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в компании.

"Технология представляет из себя систему диагностики и мониторинга гидроизоляции кровельных конструкций. "Изотест" сообщает собственнику, если нарушена герметичность гидроизоляционного покрытия. Таким образом он знает, в каком именно месте произошла протечка, и значит, может локально устранить ее последствия, не разбирая всю конструкцию. Так можно сэкономить на капремонте и избежать аварий", - пояснил советник директора по науке и новым технологиям "К-системс групп" Иван Сипатов.

| Фото: контролит.рф | Фото: контролит.рф

Система работает по следующему принципу: рулонный материал "Контролит", который также производит компания, укладывается под гидроизоляцию кровли. Он обладает токопроводящими свойствами. При попадании воды на него происходит электрическое замыкание между датчиком и слоем материала. Так определяется утечка потенциала. Данные выводятся на монитор, приходит сообщение на телефон. Преимущества системы диагностики и мониторинга гидроизоляции кровельных конструкций уже оценили партнеры компании по всей России. Технологией заинтересовались и тюменские управляющие компании, застройщики.

"Она может применяться на общественных и торговых центрах, домах с плоской кровлей, а кроме того в резервуарах и бассейнах для определения их герметичности. Полуавтоматическая система предупреждения протечек "Изотест PRO" прошла испытание на реальных объектах. Такая технология уже установлена в деловом доме "Петр Столыпин". Система стабильно работает", - говорит Иван Сипатов.

Проблем с поставкой сырья и комплектующих, которые производятся в России, нет. В условиях сложившейся экономической ситуации производство работает стабильно.

Оксана Корнеенкова