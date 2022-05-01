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70 проектов импортонезависимых разработок представлено на технологической площадке в Тюмени

Экономика, 17:18 19 мая 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

70 проектов импортонезависимых разработок представили отечественные компании на площадке в Тюмени 19 мая. Очередной в этом году технологический день ассоциации "Нефтегазовый кластер" проходит совместно с ПАО "Сургутнефтегаз", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

На мероприятие приехали компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Пермского и Красноярского краев, Оренбуржья, Чувашии. Российские производители презентуют корпорации-заказчику свои решения в части технологий и оборудования.

"Корпорации дают список своих вызовов, что, где и как им необходимо заместить. Кластер находит предприятия, которые могут это сделать. Мы готовы проводить и акселерацию, и развитие проектов. Для этого в Тюменской области есть все необходимое", - рассказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Андрей Пантелеев подчеркнул, что с Тюменской областью у компании "Сургутнефтегаз", которая является крупнейшей вертикально-интегрированной компаний в мире, давние партнёрские отношения, подкреплённые большим объемом закупок у предприятий региона.

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# Андрей Пантелеев , импортозамещение , нефтегазовый кластер

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