70 проектов импортонезависимых разработок представлено на технологической площадке в Тюмени

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

70 проектов импортонезависимых разработок представили отечественные компании на площадке в Тюмени 19 мая. Очередной в этом году технологический день ассоциации "Нефтегазовый кластер" проходит совместно с ПАО "Сургутнефтегаз", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

На мероприятие приехали компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Пермского и Красноярского краев, Оренбуржья, Чувашии. Российские производители презентуют корпорации-заказчику свои решения в части технологий и оборудования.

"Корпорации дают список своих вызовов, что, где и как им необходимо заместить. Кластер находит предприятия, которые могут это сделать. Мы готовы проводить и акселерацию, и развитие проектов. Для этого в Тюменской области есть все необходимое", - рассказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Андрей Пантелеев подчеркнул, что с Тюменской областью у компании "Сургутнефтегаз", которая является крупнейшей вертикально-интегрированной компаний в мире, давние партнёрские отношения, подкреплённые большим объемом закупок у предприятий региона.