Застройщики Тюменской области используют для строительства домов местное сырье

ГК "Меридиан" ГК "Меридиан"

Силикатный кирпич, керамзитоблоки, песок, пиломатериалы, цементные смеси, некоторые позиции лакокрасочных материалов, арматуру от предприятий Тюменской области использует при строительстве домов тюменский девелопер "Меридиан". Отношения с некоторыми местными бизнесменами налажены десятилетия.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал генеральный директор ГК "Меридиан" Денис Гулаков.

"В последнее время из-за проблем с логистикой и другими нюансами многие застройщики остро ощутили на себе дефицит строительных материалов. Мы проектируем и строим преимущественно многоэтажное жилье массового сегмента класса "стандарт". Поэтому в строительстве своих проектов по большей части используем материалы, производимые на местном рынке", - говорит он.

В настоящее время ГК "Меридиан" возводит два жилых квартала в районе Мыса близь парка Гагаринский на берегу озера Круглое – это "Первая Линия. Гавань" и "Первая Линия. Пляж", а также ЖК "Меридиан Юг" по Червишевскому тракту в новом активно развивающемся районе.

В стадии строительства у компании находится 93 тыс. кв. метров.

Основные ориентиры застройщика – комфорт не только в квартире, но и во дворе, безопасность и экологичность.

"Мы выбираем благополучные в плане экологии районы для строительства своих ЖК. Наши дома имеют высокую энергоэффективность, обеспечены автоматизированными системами учета потребления ресурсов и датчиками движения в местах общего пользования, энергоемким освещением на площадках и лестничных клетках, повышенной шумоизоляцией, модернизированными балконными ограждениями", - отмечает Денис Гулаков.

Напомним, ГК "Меридиан" занимается строительством локальных газовых котельных у многоквартирных домов, которые находятся на отдаленном расстоянии от основных источников теплоснабжения. При этом жильцы существенно экономят на оплате за ЖКУ.

Анжела Лебедева