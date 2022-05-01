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Застройщики Тюменской области используют для строительства домов местное сырье

Экономика, 09:03 25 мая 2022

ГК "Меридиан"

Силикатный кирпич, керамзитоблоки, песок, пиломатериалы, цементные смеси, некоторые позиции лакокрасочных материалов, арматуру от предприятий Тюменской области использует при строительстве домов тюменский девелопер "Меридиан". Отношения с некоторыми местными бизнесменами налажены десятилетия.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал генеральный директор ГК "Меридиан" Денис Гулаков.

"В последнее время из-за проблем с логистикой и другими нюансами многие застройщики остро ощутили на себе дефицит строительных материалов. Мы проектируем и строим преимущественно многоэтажное жилье массового сегмента класса "стандарт". Поэтому в строительстве своих проектов по большей части используем материалы, производимые на местном рынке", - говорит он.

В настоящее время ГК "Меридиан" возводит два жилых квартала в районе Мыса близь парка Гагаринский на берегу озера Круглое – это "Первая Линия. Гавань" и "Первая Линия. Пляж", а также ЖК "Меридиан Юг" по Червишевскому тракту в новом активно развивающемся районе.

В стадии строительства у компании находится 93 тыс. кв. метров.

ГК "Меридиан" ГК "Меридиан" ГК "Меридиан" ﻿

Основные ориентиры застройщика – комфорт не только в квартире, но и во дворе, безопасность и экологичность.

"Мы выбираем благополучные в плане экологии районы для строительства своих ЖК. Наши дома имеют высокую энергоэффективность, обеспечены автоматизированными системами учета потребления ресурсов и датчиками движения в местах общего пользования, энергоемким освещением на площадках и лестничных клетках, повышенной шумоизоляцией, модернизированными балконными ограждениями", - отмечает Денис Гулаков.

Напомним, ГК "Меридиан" занимается строительством локальных газовых котельных у многоквартирных домов, которые находятся на отдаленном расстоянии от основных источников теплоснабжения. При этом жильцы существенно экономят на оплате за ЖКУ.

Анжела Лебедева

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# импортозамещение , строительство жилья

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