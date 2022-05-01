Тюменский завод производит вездеходы под заказ с учетом индивидуальных требований

| Фото: berkut8.ru/ | Фото: berkut8.ru/

Шесть снегоболотоходов "Беркут 8", около 60 квадроциклов выпустил "Тюменский завод вездеходной техники" за пять месяцев 2022 года.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал директор завода Александр Фролов.

"Производство машин ведется под заказ с учетом индивидуальных требований клиента. С введением санкций появились небольшие сложности с комплектующими из Японии. Но стараемся находить аналоги отечественного производства и заказываем из Китая. Ценовая политика тоже изменилась, все же хотим в ближайшее время немного снизить цены", - отметил он.

Рынок сбыта тоже изменился. В страны ближнего зарубежья отгрузки приостановлены, новых заявок нет, говорит он.

"Остался один заказчик в Эквадоре, это наши российские партнеры, планируем поставить им технику в этом году", - добавил Александр Фролов.

По его словам их клиенты не только предприятия нефтегазовой отрасли, геологоразведки и энергетики, но и физические лица. Помимо производства под заказ, тюменский завод дает вездеходы в аренду с профессиональным экипажем. Данная услуга оказалась востребованной. Появились новые рабочие места.

"Снегоболотоходы предназначены для самых сложных маршрутов, в том числе водных. Наши вездеходы имеют высокую проходимость в любое время года в условиях полного бездорожья: болота, снежная целина, грунтовые дороги в период распутицы, захламленные лесные размытые берега, любой снежный покров", - пояснил Александр Фролов.

В 2022 году тюменский завод выиграл контракт "Уватнефтегаза" на аренду техники.

Ирина Шемякина