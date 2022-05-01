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Двадцать сосен высадили на ул. Уездной в Тюмени возле остановки

Общество, 18:23 30 мая 2022

МКУ «ЛесПаркХоз» | Фото: МКУ «ЛесПаркХоз»

20 двухметровых сосен пересадили с участка ул. Фармана Салманова, где в этом году появится автодорога, на ул. Уездную, около остановки общественного транспорта. Они станут естественным барьером от ветра, шума и пыли со стороны магистрали.

Молодые сосны вынули из грунта с помощью специальной машины, которая формирует ком земли вокруг корней. Деревья перевезли на новое место и высадили в подготовленные лунки, предварительно была проведена стопроцентная замена грунта на плодородный, сообщили специалисты МКУ "ЛесПаркХоз".

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В организации отметили, что в рамках муниципального контракта подобную пересадку планируется провести с ул. Пермякова в Телевизионный сквер и с ул. Одесской в сквер Александра Моисеенко.

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# деревья , озеленение

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