Тоболяков научат делать раствор для гигантских мыльных пузырей

| Фото: тобольский мультицентр «Моя территория» во ВКонтакте | Фото: тобольский мультицентр «Моя территория» во ВКонтакте

Мыльное шоу и мастер-класс по мыльным пузырям и созданию раствора для гигантских пузырей пройдет на площади ТЦ "Жемчужина Сибири" (7-й микрорайон, 30) в Тобольске 1 июня, начало в 14 часов.

Его проведет команда мультицентра "Моя территория" в рамках фестиваля "Клевер", сообщает администрация муниципалитета.

Гости узнают, как рисовать на бумаге цветным мыльным раствором при помощи соломинки, примут участие в шоу гигантских мыльных пузырей с фотосъемкой. Отчет будет здесь.

"Мастер-класс по мыльным пузырям — прекрасная возможность для каждой семьи завести традицию совместного досуга. В дальнейшем каждый ребенок сможет применить знания дома, а родители присоединятся, и вместе с детьми окунутся в детство, — отметила руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Екатерина Лезнева.