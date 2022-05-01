  • 31 мая 202231.05.2022вторник
  • USD63,0975
    EUR64,7170
  • В Тюмени 9..11 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Взаимосвязь между видеоконтентом и спокойствием установили тюменские ученые

Общество, 09:35 31 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

У потребителей видеоконтента образовательных платформ психологическое благополучие находится в пределах нормы, развлекательных – выше нормы, политических – ниже. К таким выводам пришли молодые ученые Института психологии ТюмГУ, сообщили в управлении стратегических коммуникаций вуза.

Влияние контента социальных сетей на личность магистранты и бакалавры изучали на научно-практической конференции, посвященной актуальным проблемам теории и практики психологической науки.

При этом даже испытывая психологические проблемы не все готовы обращаться за помощью к специалистам. В период пандемии и санкций у 89 % жителей России поднялся спрос на психологическую помощь, на эмоциональное выгорание жалуются 59 % россиян. Но только 11 % обращаются за помощью к психологам.

Причина последнего – в сомнениях, что проблемы будут этически корректно решены. И задача психологии как науки, прежде всего, разработать устав поведения психологов, доказать, что помощь действенна и необходима, убеждены молодые ученые ТюмГУ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# психологи , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:35 31.05.202239 студентов колледжей Тюменской области отправятся на студвесну в Челябинск
11:24 31.05.2022Первых в 2022 году пчел доставила в Тюмень Почта России
11:01 31.05.2022Тюменские ученые: электротравма может стать началом болезни сердца
10:50 31.05.2022Мастер-классами и дискотекой отметят День защиты детей во дворце "Пионер"