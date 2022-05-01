Взаимосвязь между видеоконтентом и спокойствием установили тюменские ученые

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

У потребителей видеоконтента образовательных платформ психологическое благополучие находится в пределах нормы, развлекательных – выше нормы, политических – ниже. К таким выводам пришли молодые ученые Института психологии ТюмГУ, сообщили в управлении стратегических коммуникаций вуза.

Влияние контента социальных сетей на личность магистранты и бакалавры изучали на научно-практической конференции, посвященной актуальным проблемам теории и практики психологической науки.

При этом даже испытывая психологические проблемы не все готовы обращаться за помощью к специалистам. В период пандемии и санкций у 89 % жителей России поднялся спрос на психологическую помощь, на эмоциональное выгорание жалуются 59 % россиян. Но только 11 % обращаются за помощью к психологам.

Причина последнего – в сомнениях, что проблемы будут этически корректно решены. И задача психологии как науки, прежде всего, разработать устав поведения психологов, доказать, что помощь действенна и необходима, убеждены молодые ученые ТюмГУ.