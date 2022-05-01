Тюменский подросток получил закрытый перелом руки на спортплощадке

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

16-летний тюменец получил травму руки, играя в мяч на футбольной площадке. Друзья вызвали скорую помощь, а сами приложили холод на поврежденный участок.

По информации областной станции скорой помощи, при осмотре медики диагностировали у пациента закрытый перелом нижней трети лучевой кости левого предплечья. Они провели обезболивание, провели шинирование конечности и доставили в ОКБ № 2.

"После получения травмы пострадавшему нужно определить, где именно локализована боль, и ограничить любые движения в этой области. Если есть положение, при котором боль чувствуется минимально, то надо постараться его принять и ждать помощи. В среднем, на вызов, связанный с травмой бригада скорой помощи едет 10-20 минут", – объясняет фельдшер выездной бригады тюменской Станции скорой медицинской помощи Елена Рогалева.

Жителям Тюмени напоминают, что с травмами головы и лица можно обращаться во взрослый травматологический пункт Областной больницы №2: ул. Мельникайте, 73, стр. 3. И в детский травматологический пункт по ул. Мельникайте, 75, корп. 2.

Всего с 28 по 29 мая врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 80 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 540 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлено 528 пациентов.