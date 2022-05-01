  • 30 мая 202230.05.2022понедельник
  • USD66,4029
    EUR69,4353
  • В Тюмени 18..20 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Пять человек пострадали из-за пьяного вождения в Тобольском районе

Происшествия, 16:13 30 мая 2022

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Пять человек получили травмы в д. Нижние Аремзяны Тобольского района в результате наезда автомобиля Mazda на дорожное ограждение, сообщает региональная Госавтоинспекция.

39-летний водитель, житель Свердловской области, был пьян. Травмы в аварии получили сам виновник и четверо его пассажиров. Обстоятельства ДТП выясняются.

Всего четыре аварии спровоцировали пьяные водители на дорогах Тюменской области 29 мая. Два ДТП произошли в Тюмени, по одному в Тобольском и Юргинском районах.

"УАЗ съехал с дороги в с. Юргинское на ул. Строителей. Показания алкотестера у 47-летнего водителя составили 0,63 мг. Мужчина сказал, что возвращался с рыбалки. У автомобилиста травма позвоночника.

Сотрудники ГИБДД в выходные дни от участия в дорожном движении отстранили 54 водителя.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД Тюменской области , ДТП , пьяная езда

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:45 30.05.2022Вымогатели требовали у тюменского бизнесмена 20 миллионов рублей
16:13 30.05.2022Пять человек пострадали из-за пьяного вождения в Тобольском районе
15:28 30.05.2022В Тюмени участковый, подстреливший мужчину из охотничьего карабина, признал вину
13:02 30.05.2022Тюменцев просят помочь установить личность подозреваемого в нападении на девушку