Пять человек пострадали из-за пьяного вождения в Тобольском районе

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Пять человек получили травмы в д. Нижние Аремзяны Тобольского района в результате наезда автомобиля Mazda на дорожное ограждение, сообщает региональная Госавтоинспекция.

39-летний водитель, житель Свердловской области, был пьян. Травмы в аварии получили сам виновник и четверо его пассажиров. Обстоятельства ДТП выясняются.

Всего четыре аварии спровоцировали пьяные водители на дорогах Тюменской области 29 мая. Два ДТП произошли в Тюмени, по одному в Тобольском и Юргинском районах.

"УАЗ съехал с дороги в с. Юргинское на ул. Строителей. Показания алкотестера у 47-летнего водителя составили 0,63 мг. Мужчина сказал, что возвращался с рыбалки. У автомобилиста травма позвоночника.

Сотрудники ГИБДД в выходные дни от участия в дорожном движении отстранили 54 водителя.