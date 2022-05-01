В День защиты детей в Ишиме устроят велопарад

Велопарад, посвященный Дню защиты, детей пройдет в Ишиме 1 июня.

В 10 часов он стартует в городском парке. Маршрут путешествия: Ишим - Синицинский бор - Ишим. Ежегодно этот спортивный марафон собирает несколько десятков жителей.

В числе участников велопробега традиционно воспитанники ишимской спортивной школы. Для них это своеобразная разминка перед соревнованиями, которые пройдут в этот же день. В 16 часов их ждет городское первенство. Порядка 30 велогонщиков средней и старшей групп ждет гит на 1 км. Эти состязания станут отборочным этапом на областное первенство по велоспорту