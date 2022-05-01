В Тобольске закрыли нелегально выдававший займы магазин

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Прокуратура пресекла незаконную деятельность индивидуального предпринимателя в Тобольске, который под видом работы комиссионного магазина предоставлял потребительские займы гражданам.

"Предприниматель не являлся кредитной или некредитной финансовой организацией. Сотрудники магазина заключали договоры комиссии, гражданам выдавались денежные средства непосредственно при передаче ими своего имущества, то есть до фактической его реализации", — сообщает прокуратура Тюменской области.

По постановлению Тобольской межрайонной прокуратуры предпринимателя, не имеющего права предоставлять займы, привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.14.56 КоАП РФ. Ему назначен штраф.