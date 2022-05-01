Награду министерства культуры РФ получила библиотека имени Менделеева

| Фото: группа "Тюменская областная научная библиотека" ВКонтакте | Фото: группа "Тюменская областная научная библиотека" ВКонтакте

Тюменская областная научная библиотека имени Менделеева отмечена памятной наградой министерства культуры РФ за работу по сохранению книжных памятников. Награду из рук заместителя министра культуры РФ Ольги Яриловой получила директор библиотеки Ольга Адамович на праздновании Общероссийского дня библиотек в Москве.

В 2021 году в библиотеке в рамках реализации национального проекта "Культура" оцифровали 26 книжных памятников. Это издания, которые обладают выдающейся духовной, материальной ценностью, имеют особое историческое, научное, культурное значение, и в отношении которых установлен особый режим учета, хранения и использования.

Также в библиотеке подготовили видеогид "Национальные сокровища Тюмени". Интерактивные лекции о книгах доступны к просмотру на сайте библиотеки.