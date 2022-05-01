  • 30 мая 202230.05.2022понедельник
  • USD66,4029
    EUR69,4353
  • В Тюмени 13..15 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Награду министерства культуры РФ получила библиотека имени Менделеева

Общество, 20:15 30 мая 2022

группа "Тюменская областная научная библиотека" ВКонтакте | Фото: группа "Тюменская областная научная библиотека" ВКонтакте

Тюменская областная научная библиотека имени Менделеева отмечена памятной наградой министерства культуры РФ за работу по сохранению книжных памятников. Награду из рук заместителя министра культуры РФ Ольги Яриловой получила директор библиотеки Ольга Адамович на праздновании Общероссийского дня библиотек в Москве.

В 2021 году в библиотеке в рамках реализации национального проекта "Культура" оцифровали 26 книжных памятников. Это издания, которые обладают выдающейся духовной, материальной ценностью, имеют особое историческое, научное, культурное значение, и в отношении которых установлен особый режим учета, хранения и использования.

Также в библиотеке подготовили видеогид "Национальные сокровища Тюмени". Интерактивные лекции о книгах доступны к просмотру на сайте библиотеки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# библиотека Менделеева , Министерство культуры РФ , награда

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:15 30.05.2022Награду министерства культуры РФ получила библиотека имени Менделеева
19:35 30.05.2022Состязания среди юных пожарных прошли в Тюменском районе
19:22 30.05.2022В регионах УФО растут объемы диспансеризации
18:23 30.05.2022Двадцать сосен высадили на ул. Уездной в Тюмени возле остановки