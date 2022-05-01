Первых в 2022 году пчел доставила в Тюмень Почта России

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Первую в 2022 году живую посылку с пчелами доставила в Тюменскую область Почта России, сообщает учреждение. Из-за затяжной весны транспортировка насекомых началась позже обычного.

Для пересылки пчел помещают в специальные контейнеры. В одной емкости обычно находится одна пчелиная матка и девять рабочих пчел. На время доставки для них закладывается специальное питание. Вес таких посылок от 200 до 400 гр. Ежегодно тюменские пчеловоды получают несколько десятков таких посылок.

Также весной и летом Почта России доставляет саженцы деревьев, кустов и рассаду. Перед отправкой их хранят в холодильном отделении, а привозят в специальных пластиковых контейнерах.