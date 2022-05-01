Парки и скверы Уватского района обработали от клещей

| Фото: администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

Обработку от клещей на территориях детсадов, школ, медучреждений, игровых площадок, скверов, парков, стадионов и кладбищ завершили в Уватском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава муниципалитета Вячеслав Елизаров.

По данным областной больницы № 20 (с. Уват), в 2022 году из-за укусов клещей обратились 170 человек, из них 57 – дети. Обратившиеся, не привитые против клещевого вирусного энцефалита, получили экстренную иммунопрофилактику. Случаи заражения энцефалитом и боррелиозом в районе не зарегистрированы.

"В случае присасывания клеща, жителям района необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью в поликлинику по месту жительства или в ФАП. В вечернее время, выходные и праздничные дни – в ближайшее подразделение скорой помощи", – напомнили в областной больнице № 20.

Николай Ступников