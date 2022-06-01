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Тюменских девочек приглашают на Всероссийский футбольный фестиваль

Спорт, 08:51 01 июня 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Всероссийский футбольный фестиваль для девочек "Мы в игре. Лето" пройдёт в Тюмени 27 августа.

Фестиваль, сообщают организаторы, объединит 22 российских города. Его может посетить любая девочка в возрасте от 7 до 12 лет. Подготовка не имеет значения, а участие бесплатное. Программа подойдет как девочкам, которые уже занимаются в спортивной секции, так и тем, кто еще никогда не играл в футбол.

Женский футбол, по мнению председателя комитета женского футбола РФС Полины Юмашевой, — это круто, модно, современно, интересно, искренне и очень эмоционально.

"Проект "Мы в игре. Лето" в 22 городах России — это ещё одна возможность для девочек попробовать себя в футболе и полюбить его", - считает она.

Всероссийский футбольный фестиваль для девочек "Мы в игре. Лето" организован РФС в партнёрстве с футбольными клубами РПЛ, Суперлиги и ФНЛ. Фестиваль создан, чтобы популяризировать футбол среди девочек и привлечь новых футболисток в академии.

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# ФК Тюмень , футбол

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