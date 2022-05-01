Жителя Тюменской области за покупку наркотика отправили в колонию

| Фото: tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

На три года отправил в колонию Ялуторовский районный суд жителя Тюменской области, купившего через Интернет наркотик. Как сообщает пресс-служба объединенная пресс-служба судебной системы региона, мужчина также лишен права управлять транспортными средствами на 11 месяцев.

Как известно из материалов дела, 21 декабря 2021 года подсудимый заказал у неустановленного лица 1,35 гр. наркотика. В тот же день он прибыл в Ялуторовск и забрал запрещенное вещество из тайника. По дороге домой его задержали сотрудники полиции. Экспертиза установила у него состояние опьянения.

Суд учел, что мужчина по месту жительства и работы характеризуется удовлетворительно и имеет малолетних детей, но ранее был судим. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.