Житель Голышманово украл трактор, чтобы вытащить из кювета угнанный грузовик
Житель Голышмановского городского округа угнал трактор, чтобы вытащить из кювета ранее угнанный грузовик. Однако не имеющий водительского удостоверения мужчина не справился с техникой и трактор заглох в поле, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
22-летний молодой человек из с. Ражево украл технику с территории организации, где он ранее работал. Сотрудники ГИБДД задержали его.
Как выяснилось, сначала двое выпивших друзей угнали грузовик, чтобы покататься, причем не помнят, куда и зачем поехали.
Грузовик съехал в кювет и опрокинулся на дороге между селами Ражево и Малоемецк. Тогда парень решил взять трактор и поехал доставать грузовик, но трактор заглох, а угонщика задержали.
Показания алкотестера составили 0,61 мг. По факту пьяного вождения составлен материал, угонами занимаются следователи.