  • 31 мая 202231.05.2022вторник
  • USD63,0975
    EUR64,7170
  • В Тюмени 12..14 С 7 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Житель Голышманово украл трактор, чтобы вытащить из кювета угнанный грузовик

Происшествия, 15:11 31 мая 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Житель Голышмановского городского округа угнал трактор, чтобы вытащить из кювета ранее угнанный грузовик. Однако не имеющий водительского удостоверения мужчина не справился с техникой и трактор заглох в поле, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

22-летний молодой человек из с. Ражево украл технику с территории организации, где он ранее работал. Сотрудники ГИБДД задержали его.

Как выяснилось, сначала двое выпивших друзей угнали грузовик, чтобы покататься, причем не помнят, куда и зачем поехали.

Грузовик съехал в кювет и опрокинулся на дороге между селами Ражево и Малоемецк. Тогда парень решил взять трактор и поехал доставать грузовик, но трактор заглох, а угонщика задержали.

Показания алкотестера составили 0,61 мг. По факту пьяного вождения составлен материал, угонами занимаются следователи.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# пьяная езда , угон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:11 31.05.2022Житель Голышманово украл трактор, чтобы вытащить из кювета угнанный грузовик
14:06 31.05.2022В Тюмени автомобиль отбросило на пешеходов
10:17 31.05.2022В Тюменском районе местные жители нашли мертвого младенца
19:00 30.05.2022В Тобольске закрыли нелегально выдававший займы магазин