Житель Голышманово украл трактор, чтобы вытащить из кювета угнанный грузовик

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Житель Голышмановского городского округа угнал трактор, чтобы вытащить из кювета ранее угнанный грузовик. Однако не имеющий водительского удостоверения мужчина не справился с техникой и трактор заглох в поле, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

22-летний молодой человек из с. Ражево украл технику с территории организации, где он ранее работал. Сотрудники ГИБДД задержали его.

Как выяснилось, сначала двое выпивших друзей угнали грузовик, чтобы покататься, причем не помнят, куда и зачем поехали.

Грузовик съехал в кювет и опрокинулся на дороге между селами Ражево и Малоемецк. Тогда парень решил взять трактор и поехал доставать грузовик, но трактор заглох, а угонщика задержали.

Показания алкотестера составили 0,61 мг. По факту пьяного вождения составлен материал, угонами занимаются следователи.