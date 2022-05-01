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Обязательный масочный режим в Тюменской области отменяется

Губернатор, 19:23 31 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обязательное ношение гигиенических масок в общественных местах и городском транспорте отменяется в Тюменской области с 1 июня, сообщает информационный центр правительства региона.

Соответствующие изменения внесены в постановление областного правительства № 120-п от 17 марта 2020 года "О введении режима повышенной готовности". Документ подписал глава региона Александр Моор.

Ослабить ограничения, по словам главы региона, позволяет статистика: на протяжении последних 15 недель заболеваемость в регионе COVID-19 неуклонно снижается. За минувшие сутки зарегистрировано всего десять новых случаев.

Тем не менее, в соответствии с постановлением, жителям региона все же рекомендуется соблюдать масочный режим в местах массового пребывания людей.

Предприятиям, организациям и индивидуальным предпринимателям рекомендовано ношение сотрудниками масок, в том числе – при доставке товаров, в соответствии с нормативными документами Роспотребнадзора.

Ознакомиться с актуальной версией постановления правительства Тюменской области № 120-п от 17 марта 2020 года "О введении режима повышенной готовности" можно на официальном портале правовой информации.

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# Александр Моор , масочный режим

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