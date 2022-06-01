Сбербанк снизил ипотечные ставки на ИЖС

| Фото: ГУС Тюменской области во ВКонтакте | Фото: ГУС Тюменской области во ВКонтакте

Ставки по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) снизил Сбербанк с 30 мая, сообщает финансовое учреждение.

Изминения коснулись и базовой программы, и льготных. Ипотека на ИЖС в рамках "Господдержка 2020" и "Господдержка для семей с детьми" доступна по ставке 8,3 % и 5,3 % годовых соответственно, а в рамках "Дальневосточной ипотеки" по 1,5 % годовых.

Условия по базовым программам ипотеки на готовое и строящееся жилье с сегодняшнего дня тоже стали лучше – кредит можно оформить по ставке от 10,9 % годовых.

Сбербанк также снизил размер минимального первоначального взноса по ряду программ и теперь он составляет от 15 % стоимости недвижимости или строительства, в том числе по льготным программам на ИЖС, а срок кредитования - до 30 лет.

По данным аналитиков Домклик, всего с начала 2022 года Сбербанк выдал более 292 тыс. ипотечных кредитов на сумму 897 млрд. рублей.

"Банк России снизил ключевую ставку до одиннадцати процентов, это позволило нам сделать более привлекательными процентные ставки по ипотечным кредитам для граждан. Сбербанк помогает реализовать мечту о собственном жилье, поэтому мы оперативно реагируем на изменение рыночной конъюнктуры и стремимся предложить клиентам максимально выгодные условия", - отметил вице-президент Сбербанка, директор дивизиона "Домклик" Николай Васёв

Также клиенты сервиса Домклик могут сэкономить деньги и забронировать квартиру в новостройке со скидкой 0,3 % или 0,5 % на ставку по ипотеке Сбера. Размер скидки зависит от застройщика.

Подобрать подходящую квартиру и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.