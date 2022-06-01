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"Тюменская арена" покажет финал чемпионата России по мини-футболу на "Матч ТВ"

Спорт, 17:35 01 июня 2022

пресс-служба "Тюменского времени" | Фото: пресс-служба "Тюменского времени"

Трансляцию финальных игр чемпионата России по мини-футболу организует "Тюменская арена" (медиахолдинг "Сибинформбюро") 1 и 2 июня. Матчи пройдут в Югорске, начало трансляций запланировано на 19 часов 30 минут в прямом эфире федерального телеканала "Матч ТВ", сообщает пресс-служба телеканала "Тюменское время".

Местный мини-футбольный клуб "Газпром-Югра" сыграет с МФК КПРФ из Москвы. Северяне ведут со счетом 2:0 в решающей серии с московским КПРФ, для чемпионства им достаточно одержать одну победу, когда как "коммунистам" надо добыть три победы подряд.

Напомним, "Тюменская арена" является одной из ведущих компаний, организующих спортивный продакшн в России. В 2022 году компания уже показала на всю страну чемпионат России по биатлону, международный турнир по сноуборду "Битва на Туре" и матчи Парибет-Чемпионата России по мини-футболу.

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# мини-футбол , трансляция , Тюменское время

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