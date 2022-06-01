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Суд отказался вернуть тюменке подаренные бывшему ухажеру 400 тысяч рублей

Происшествия, 18:31 01 июня 2022

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Калининский районный суд отказался вернуть жительнице Тюмени более 400 тыс. рублей, которые она перевела мужчине, с которым у нее были романтические отношения.

Обращаясь в суд, тюменка заявила, что эти денежные переводы она сделала случайно, по ошибке и хочет компенсировать свои расходы. Однако мужчина заявил в суду, что в спорный период состоял с истицей в отношениях, и она оказывала ему безвозмездную материальную помощь.

Согласно закону, деньги и имущество не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения, если они были переданы безвозмездно, в дар, либо в целях благотворительности, отметили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

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