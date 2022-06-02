2,5 млн тюменского пломбира в месяц расходится на ура в Тюменской и Свердловской областях

| Фото: Тюменский пломбир ВКонтакте | Фото: Тюменский пломбир ВКонтакте

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90 тыс. штук мороженого выпускает тюменское ООО "Ландис" ежедневно, 2,5 млн - в месяц. С начала летнего периода объем производства увеличивается в три раза. Ассортимент продукции составляет 30 позиций: мороженое в стаканчиках, рожках, ведерках со всевозможными наполнителями - от черники и малины до шоколадной крошки и вареной сгущенки.

Тюменский пломбир можно найти практически во всех магазинах области, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах, в Свердловской области.

Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказал коммерческий директор ООО "Ландис" Андрей Шкурко.

"В другие регионы пока не планируем выходить, еще не полностью освоили рынок Тюменской области. Для нашего региона нужно производить в три раза больше мороженого. Да и возить в другие территории невыгодно из-за низких доходов", - добавил он.

По мнению Андрея Шкурко, у тюменского пломбира - отличная репутация. Сырье завод использует только местное. Ежедневно закупают шесть-восемь тонн исетского молока, джемы, варенья, ягоды российского производства.

"Потребители знают, что тюменские продукты качественные. Когда мы создавали это мороженое, у нас была цель, чтобы его ели наши дети, поэтому мы выпускаем экологически чистую и натуральную продукцию. В ее составе всего шесть ингредиентов: цельное молоко, сгущенное молоко, сливочное масло, сахар, желатин и ванилин, не используем сухое молоко и воду. Кто пробует наше мороженое один раз, уже не покупает другое. Мы производим мороженое уже два года, но я сам до сих пор ежедневно съедаю по две мороженки", - отметил он.

В тюменском пломбире единственный импортный ингридиент - это какао, с введением санкций произошли сбои в поставке.

"К сожалению, в России не выращивают какао. Раньше его поставляли через Европу, но на сегодняшний день цепочка нарушена, из-за этого были сложности. Как будет дальше, пока не знаем, никто не может спрогнозировать и дать нам гарантии. В крайнем случае придется снять продукцию с добавлением шоколада, а это 30 процентов нашего ассортимента. Пока какао в Россию поставляет Индонезия, это 30-40 процентов от потребности", - пояснил Андрей Шкурко.

Начинающим предпринимателям он пожелал не бояться рисковать. "Предприниматель - это человек, который не боится рисковать, в любом деле есть угроза того, что что-то не получится. Ну и конечно нужно жить своим делом, любить его. Если человек полностью погружен в свой бизнес, у него обязательно все получится", - подчеркнул Андрей Шкурко.

Ирина Шемякина