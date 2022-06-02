Горячее питание, в том числе для детей до года, организовано в ПВР Тюменской области для жителей Донбасса

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Все пункты временного размещения граждан ЛНР и ДНР, открытые в Тюменской области, обеспечены горячей и холодной водой. Кроме того, там организовано горячее питание в отдельных помещениях, в том числе для детей до года, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

Пункты временного размещения по данным на 1 июня организованы в 55 регионах России. Специалисты Роспотребнадзора провели в регионах 17 тыс. замеров параметров микроклимата, выявив семь нарушений. Исследовано 4,8 тыс. проб питьевой воды, из которых 177 не соответствовали гигиеническим нормативам. Нарушения требований выявлены и в смывах с инвентаря и оборудования пищеблоков.

Также специалисты Роспотребнадзора проверили 36 тыс. партий пищевых продуктов объемом более 985 тонн. Из них 68 партий не соответствовали требованиям по срокам годности и из-за отсутствия сопроводительных документов. Обследование прошли свыше 4 тыс. сотрудников пищеблоков, из которых 58 человек отстранили от работы.

Контроль за условиями размещения и питания в пунктах временного размещения продолжается, ситуация остается на постоянном контроле ведомства.