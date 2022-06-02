Тюменские айтишники могут взять ипотеку по ставке не более 5%

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Работники IT-компаний могут взять ипотеку по программе льготного кредитования по ставке не более 5%. Банки, сообщается на официальном сайте ДОМ.РФ, смогут выдать кредиты на общую сумму 240 млрд рублей.

Новая программа льготной ипотеки для сотрудников IT-компании, по словам генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко, позволит в сложившейся экономической ситуации поддержать сектор информационных технологий и создать комфортные условия для улучшения жилищных условий работников отрасли.

"Ожидаем, что до конца года льготные кредиты получат до 10 тысяч сотрудников IT-компаний, — отметил он. - Сейчас в списке получателей поддержки - около девяти тысяч организаций. Ставка по льготной ипотеке не превысит 5%. При этом мы предусмотрели для регионов возможность снижать ставку за счет привлечения собственного бюджета. Отдельные области, например Калужская, уже выразили готовность понизить ставку до 2%".

В число участников программы вошли лидеры рынка по объемам ипотеки — Сбербанк (получил 27% лимитов), Банк ВТБ (19%) и Банк ДОМ.РФ (14%). Средства распределялись пропорционально объему требований на основе заявок. С полным перечнем кредиторов можно ознакомиться на сайте спроси.дом.рф.

Получить кредит по льготной программе могут сотрудники IT-компаний в возрасте от 22 до 45 лет с доходом от 150 тыс. рублей в месяц в регионах-миллионниках и от 100 тыс. рублей в других населённых пунктах. У заёмщиков должен быть заключён трудовой договор с компанией, аккредитованной Минцифры России и получавшей налоговые льготы. Максимальная сумма кредита — 18 млн рублей для регионов с численностью населения не менее 1 млн человек и 9 млн рублей — для других субъектов РФ. Минимальный первоначальный взнос составляет 15%.

Воспользоваться IT-ипотекой можно для покупки квартиры в строящемся или готовом доме от застройщиков, а также для целей ИЖС, покупки частного дома от застройщика или земельного участка с дальнейшим строительством дома.

Тюменские IT-специалисты теперь могут проверить условия и требования, найти список банков и другую информацию о льготной ипотеке на портале госуслуг. Появление новой вкладки "ipoteka" анонсировало накануне Минцифры.