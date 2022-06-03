Магистратуры-партнеры "Газпром нефти" презентуют в ТюмГУ 6 июня

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Представители Политехнической школы ТюмГУ презентуют передовые практико-ориентированные магистратуры, реализующиеся в партнерстве с ПАО "Газпром нефть", 6 июня, начало в 16 часов.

По информации управления стратегических коммуникаций вуза, абитуриентам представят магистратуры: "Геология и разработка месторождений нефти и газа", "Робототехника и автономные системы", "Инжиниринг месторождений нефти и газа", "Разработка интеллектуальных систем".

Добавим, в 2022 году в ТюмГУ открывается 15 новых магистерских программ. Каждая из них по-своему уникальна и соответствует запросам рынка труда, в первую очередь регионального, на квалифицированных специалистов.

Регистрация на презентацию новых магистратур доступна по ссылке.