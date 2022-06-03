Два участка дороги по ул. Григория Алексеева в Тюмени закроют для транспорта

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение транспорта прекратят на двух участках автомобильной дороги по ул. Григория Алексеева в Тюмени из-за ремонта, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

С 1 по 20 июня – от пересечения с ул. Михаила Баранова до пересечения с ул. Круговой; с 20 июня по 15 июля – от ул. Александра Сазонова до ул. Михаила Баранова.

Объехать можно по улицам Михаила Баранова, Тамерлана Ишмухамедова, Узколинейной.