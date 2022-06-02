Коллекцию "Alter ego" представят тюменцы на Студвесне в Челябинске

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Коллекцию "Alter ego" покажут тюменские студенты на первой "Российской студенческой весне" для ссузов, которая пройдет в Челябинске с 3 по 8 июня. Тюменская делегация - 39 человек - отправилась на форум поездом вечером 2 июня.

"Наше творческое объединение "Тюменские речники" упорно работало над коллекцией и совсем скоро ее покажем на студвесне в направлении "мода". Рада, что побываю на первой весне для ссузов. Уже наступает легкое волнение и предвкушение крутой программы. Дни фестиваля обещают быть насыщенными для всех участников и гостей, хочется уже окунуться в эту атмосферу, побывать на экскурсиях, получить новую информацию и главное опыт, найти единомышленников с разных уголков страны", - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" студентка колледжа транспортных технологий и сервиса Виктория Рычкова.

Тюменцы на студвесне представят проекты по вокальному, инструментальному, танцевальному, театральному направлениям, региональной программе и в моде, оригинальном жанре. Именно в последнем свой номер про непокоренный дух и представит для жюри студентка Тюменского колледжа экономики управления и права Дана Мальцева.

"У меня цирковой номер на воздушном кольце. Буду проживать свою историю о том, что какие бы неприятности со мной не происходили, меня ничего не сломает. Естественно я ожидаю победы, много эмоций, разговора с жюри, так как мне важно услышать их мнение о своем выступлении. Постараюсь выложиться на все сто, чтобы судьям понравилось мое исполнение. Наслышана о том, что сейчас ценится подача номера, а не трюки", - поделилась она.

Оценят номера участников президент Российской ассоциации иллюзионистов Дмитрий Чириков, президент официального представительства Hip Hop International Russia Артемий Манукян, режиссер, преподаватель сценического движения актерам театра и кино в ТИ им. Б. Щукина и другие.

Лучшие номера войдут в программу II гастрольного тура победителей Российской студвесны. Участники отправятся в трехнедельное путешествие по пяти регионам страны.

Напомним, на финал из Тюменской области отправилось 39 победителей и призеров областной студвесны. В состав делегации вошли студенты Тюменского колледжа производственных и социальных технологий, колледжа искусств ТГИК, филиала медколледжа из Ялуторовска, многопрофильного колледжа ТИУ и других.

В 2022 году фестиваль для учащихся профессиональных образовательных организаций проводится впервые. На конкурс приедут более 2 тыс. студентов из 60 регионов России. Они будут бороться за призы с 3 по 8 июня.

Виктория Макарова