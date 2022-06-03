Кто все эти люди: тюменцам расскажут истории изображенных на портретах героев

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Экскурсия по выставке "Шедевры художественной коллекции" на тему "Кто все эти люди" начнется в музейном комплексе им. Словцова (ул. Советская, 63) 3 июня в 18 часов. Гостям расскажут истории изображенных на портретах героев.

"Истории, которые услышат гости мероприятия, не менее интересны, чем сами картины. Любовь, детективы и, как минимум, один триллер! Время идёт, а люди не меняются", - говорят организаторы.

Стоимость: от 150 до 400 рублей. Возрастное ограничение: 12+.