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Кто все эти люди: тюменцам расскажут истории изображенных на портретах героев

Общество, 09:29 03 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Экскурсия по выставке "Шедевры художественной коллекции" на тему "Кто все эти люди" начнется в музейном комплексе им. Словцова (ул. Советская, 63) 3 июня в 18 часов. Гостям расскажут истории изображенных на портретах героев.

"Истории, которые услышат гости мероприятия, не менее интересны, чем сами картины. Любовь, детективы и, как минимум, один триллер! Время идёт, а люди не меняются", - говорят организаторы.

Стоимость: от 150 до 400 рублей. Возрастное ограничение: 12+.

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# выставка , музей , портрет

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