Маршруты № 51д и 77 в Тюмени пустят в объезд на улице Григория Алексеева

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Маршруты № 51д и № 77 временно изменят схему движения в Тюмени, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

С 1 по 20 июня 2022 года на время работ по ул. Григория Алексеева на участке от пересечения с Михаила Баранова до пересечения с Круговой будут следовать в объезд перекрытого участка.

В объезд участка от ул. Александра Сазонова до Михаила Баранова маршруты общественного транспорта будет следовать с 20 июня по 15 июля.

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Уточнить время прибытия можно по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.