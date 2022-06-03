Маршруты № 51д и 77 в Тюмени пустят в объезд на улице Григория Алексеева
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Маршруты № 51д и № 77 временно изменят схему движения в Тюмени, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.
С 1 по 20 июня 2022 года на время работ по ул. Григория Алексеева на участке от пересечения с Михаила Баранова до пересечения с Круговой будут следовать в объезд перекрытого участка.
В объезд участка от ул. Александра Сазонова до Михаила Баранова маршруты общественного транспорта будет следовать с 20 июня по 15 июля.
| Фото: tyumen-city.ru
Уточнить время прибытия можно по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.