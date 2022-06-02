Проект резидента Тюменского технопарка получил премию Cipr Digital

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Платформа Geometa, разработанная резидентом Тюменского технопарка Gems development, признана победителем премии CIPR DIGITAL 2022 года в номинации "Умный город и ЖКХ". Участниками финала стали 155 номинантов со всей России, сообщает пресс-служба технопарка.

Веб-платформа Geometa предназначена для решения задач управления городами на основе данных, к ней подключены различные службы и департаменты. Система позволяет прогнозировать сценарии развития города в будущем и, например, оптимально выбирать места для размещения детских садов, школ и жилья.

"Это не просто ГИС для хранения и визуализации данных, а автоматизация и интеграция бизнес-процессов управления городом, аналитика, автоматизация и поддержка принятия решений на основе данных", - отметили разработчики.

На платформе запущено уже более 150 проектов в 38 регионах России. Продукт ежедневно помогает тысячам пользователей в решении практических задач.