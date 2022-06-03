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В Тюменском районе стартуют сельские игры

Общество, 10:36 03 июня 2022

администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Торжественная церемония открытия 37-летних сельских спортивных игр Тюменского района пройдет на стадионе ДЮСШ 4 июня, начало в 10 часов, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Около 300 спортсменов из 20 муниципальных образований примут участие в финальных соревнованиях по футболу 8х8, уличному баскетболу среди мужских и женских команд, армрестлингу, настольному теннису среди мужских и женских команд.

Сельские спортивные игры проходят со 2 апреля. В соревнованиях участвуют сборные команды муниципальных образований (поселений) Тюменского района.

Во время проведения финальных соревнований гости смогут проверить силу и сноровку на интерактивных площадках: "Головоломки", "Кольцеброс", "Надувной дартс", "Надувные футбольные ворота".

Заключительной частью 37-летних сельских спортивных игр Тюменского района станет торжественная церемония награждения победителей и призеров по 6 видам финальных соревнований, а также победителей и призеров в общекомандном зачете по 2 группам.

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# сельские игры , Тюменский район

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