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В Тобольском районе стартовал второй этап съемок фильма-сказки "По щучьему велению"

Общество, 10:58 03 июня 2022

туристический комплекс "Абалак" | Фото: туристический комплекс "Абалак"

Второй этап съемок фильма-сказки "По щучьему велению" начался в с. Абалак. Кинематографисты снимают летние сцены в туристическом комплексе, сообщают в пресс-службе Тобольского района.

туристический комплекс "Абалак" | Фото: туристический комплекс "Абалак"

Напомним, зимние кадры были записаны там же в марте на р. Иртыш. В массовках участвовали жители села - культорганизатор Вера Козлова, сыгравшая в сцене "Гулянье Масленицы" и Евгений Савин, который стал ямщиком. Для этого он привел на киноплощадку своих лошадей.

Над сказкой "По щучьему велению" работает кинокомпания "Глобус синема", которая не так давно выпустила на большой экран "Конька-Горбунка". В прокате картина появится в конце 2022 года.

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# Абалак , кино , съемки , Тобольский район , фильмы

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