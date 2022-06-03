Горячая линия по детскому отдыху работает в Тюменской области

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Горячая линия по вопросам качества и безопасности детского отдыха начала работать в Тюменской области. Специалисты дают консультации до 10 июня, сообщает администрация Упоровского района.

Обращения принимает эпидемиолог по телефону 83454290327. Также работает консультационный пункт по защите прав потребителей. Можно позвонить по телефону 83454290326 в будни с 8 до 17 часов, в пятницу - с 8 часов до 14 часов 30 минут. Перерыв — с 12 до 12 часов 30 минут.

Вопросы также можно отправить по электронной почте: zgo.kczpp@fguz-tyumen.ru.