Автопарк скорой медицинской помощи обновляют в Ялуторовске

Фото: пресс-служба областной больницы №23 Фото: пресс-служба областной больницы №23

Новый автомобиль скорой медицинской помощи получила областная больница № 23 в Ялуторовске. В ближайшее время ожидается прибытие еще двух таких автомашин. Стоимость каждой из них превышает 8 млн рублей.

"Новые автомобили более комфортны, врачам медицинской бригады в них удобнее работать. Салон кареты скорой помощи укомплектован всем необходимым оборудованием, в том числе - дефибриллятором, аппаратом ИВЛ, а также аппаратом ЭКГ, позволяющим передавать данные врачу на стационарный компьютер", - рассказал заведующий отделением скорой помощи Александр Девятков.

Обновление автопарка стало возможным благодаря национальному проекту "Здравоохранение" и реализуемой в Тюменской области программе модернизации первичного звена здравоохранения, сообщили в пресс-службе медучреждения.

Евгений Бабенко