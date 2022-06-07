Голышмановские огнеборцы сократят время прибытия на пожар

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Время приезда пожарного расчета из нового муниципального поста в с. Усть-Ламенка до места возгорания составит не более 10 минут. Личный состав поста будет привлекаться к ликвидации возгораний на соседних территорий - деревни Гришина и Робчуки.

Об этом сообщил корреспонденту "Тюменской линии" глава Голышмановского округа Александр Ледаков.

"У нас пять пожарных постов в округе — четыре федеральных и один муниципальный. Но этого по нормативам для защиты сел от возгораний было недостаточно — время доезда до ближайших населенных пунктов по федеральному законодательству должно составлять десять минут. Усть-Ламенка территориально расположена именно так, что время прибытие машины до других близлежащих сел, как раз не более десяти минут", - отметил Александр Ледаков.

В штате подразделения пять человек и один пожарный автомобиль.

"Они работают с первого января 2022 году, но тогда штат был не доукомплектован. С 7 июня наняли последних сотрудников в подразделение - сейчас здесь несут службу пять человек. Кроме тушения пожаров, они также будут вести с населением и профилактическую работу", - добавил глава Голышмановского округа.

Виктория Макарова